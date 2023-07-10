Prabowo dan Jokowi Bahas Industri Pertahanan hingga Perkembangan Geopolitik di Istana

JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya melaporkan beberapa hal kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Hal tersebut disampaikan Prabowo usai bertemu tatap muka dengan Jokowi selama hampir 1 jam. Prabowo pun melaporkan mengenai perkembangan industri pertahanan dan geopolitik kepada Jokowi.

"Saya diterima Bapak Presiden, saya laporkan beberapa hal di bidang saya terutama bidang pertahanan, perkembangan dalam industri pertahanan dan perkembangan hubungan kita dengan beberapa negara, di bidang pertahanan. Dan juga perkembangan geopolitik," kata Prabowo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

BACA JUGA: Jeje Govinda Sebut Syahnaz Sadiqah Wanita Mulia Setelah Ibunya

Menurut Prabowo, industri pertahanan dan kinerjanya saat ini dinilai sangat baik. Dirinya pun menyebut akan terus melakukan perbaikan pada industri pertahanan Indonesia.

"Sebagai contoh dirut PT DI baru laporan ke saya beberapa hari lalu, bahwa kemampuan produksi mereka CN 235 yang tadinya diperkirakan hanya dua CN 235 setahun, sekarang setelah ada revitalisasi, ada reformulasi prosedur kerja, mereka mampu, laporan PT DI, mampu 8, dari yang tadinya 2-3 setahun, sekarang mampu 8 CN 235 setahun," jelasnya.

"Ini sangat bagus, perkembangan karena permintaan CN 235 di banyak negara cukup tinggi, cukup baik, perhitungan kita kurang lebih ada permintaan 100 pesawat CN 235 dari Afrika, Amerika LAtin dan sebagainya," tambahnya.