HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Kembali Bagikan Gerobak Gratis untuk Pedagang Kecil di Jakarta Utara

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |15:57 WIB
Partai Perindo Kembali Bagikan Gerobak Gratis untuk Pedagang Kecil di Jakarta Utara
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra mewakili partainya menyalurkan program peduli UMKM melalui Gerobak Perindo.

Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu membagikan empat gerobak yang ditujukan kepada empat pelaku UMKM di wilayah Jakarta Utara.

Setidaknya ada empat pedagang yang menerima bantuan gerobak secara gratis. Empat pedagang yaitu: Pedagang Bakso Asan Udin (57), Pedagang Es Kelapa dan Mie Rebus Rohani (43), Pedagang Gorengan Herman Bin Setia (61) dan Pedagang Jajanan dan Popice, Rizky Amelia (35).

"Tentu ini adalah program rutin dari Partai Perindo untuk pedagang-pedagang UMKM di seluruh Jakarta. Jakarta Utara ini paling banyak dan saya pastikan gerobak Perindo ini ada di setiap Jakarta Utara,"kata Effendi saat pembagian gerobak di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).

