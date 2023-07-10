Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pedagang Cappucino Cincau Ungkap Rasa Senangnya Dapat Gerobak Gratis dari Perindo

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |16:03 WIB
Pedagang Cappucino Cincau Ungkap Rasa Senangnya Dapat Gerobak Gratis dari Perindo
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo), partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, secara aktif membagikan gerobak gratis kepada masyarakat. Hal itu bertujuan meningkatkan UMKM yang berada di seluruh Indonesia.

Hari ini, Partai Perindo memberikan bantuan gerobak gratis kepada Rizky Amelia (35). Dia sehari-hari menjajakan dagangan minuman nya di depan rumahnya jalan Lorong 102 Timur, Koja, Jakarta Utara.

Sebelum mendapat bantuan dari Partai Perindo, wanita asal Jakarta Utara ini menuturkan dulunya ia berjualan menggunakan gerobak mulai dari jam 10.00 hingga 18.00 WIB. Namun gerobak itu kini sudah rusak, sehingga dia berjualan di depan rumahnya yang hanya beralaskan meja.

"Jualan udah 5 tahunan jualan untuk nambah-nambahin kehidupan sehari-hari. Suami tadinya kerja di pelabuhan sekarang udah berhenti jadi jadi bantu-bantu untuk sehari-hari,"ujar Amelia kepada MNC Portal, Senin (10/7/2023).

Untuk itu, dirinya turut mengucapkan terima kasih kepada partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu telah memberikan bantuan gerobak terhadap usaha kecilnya itu.

"Perasaannya dapat gerobak Alhamdulillah ya terima kasih bisa dapat gerobak jadi bisa untuk berdagang dan bisa kelihatan menarik,"katanya.

Halaman:
1 2
      
