HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Sebut Jokowi Puas dengan Perkembangan Industri Pertahanan Indonesia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |16:12 WIB
Prabowo Sebut Jokowi Puas dengan Perkembangan Industri Pertahanan Indonesia
Prabowo Subianto dan Jokowi (Foto: Dok BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat puas dan gembira dengan perkembangan industri pertahanan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Prabowo usai bertemu tatap muka dengan Jokowi hampir 1 jam di Istana Kepresidenan siang hari ini Senin (10/7/2023).

"Sangat sangat sangat sangat puas, sangat gembira," kata Prabowo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Diberitakan sebelumnya, Menhan Prabowo melaporkan mengenai perkembangan industri pertahanan dan geopolitik kepada Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

"Saya diterima bapak presiden, saya laporkan beberapa hal di bidang saya terutama bidang pertahanan, perkembangan dalam industri pertahanan dan perkembangan hubungan kita dengan beberapa negara, di bidang pertahanan. Dan juga perkembangan geopolitik," kata Prabowo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

(Fakhrizal Fakhri )

      
