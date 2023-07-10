Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aktivis Pendidikan Naik Motor dari Nias ke Jakarta, Ini yang Diperjuangkan

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |17:05 WIB
Aktivis Pendidikan Naik Motor dari Nias ke Jakarta, Ini yang Diperjuangkan
JAKARTA - Joni Warsito Waruwu pemuda asal Kepulauan Nias, Sumatera Utara (Sumut) nekat mengendarai sepeda motor ke Jakarta untuk bertemu Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Joni menjelaskan, hal yang ingin disampaikan kepada Jokowi terkait pelaksanaan tes masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Kepulauan Nias yang terdekat harus menyebrang ke Medan.

Joni menyebutkan, untuk menjangkau Medan dari Nias membutuhkan waktu dan biaya yang sedikit. Jika menempuh jalur udara, waktu yang dibutuhkan hanya satu jam perjalanan dengan membutuhkan dana lebih kurang Rp5 juta.

"Kalau lewat darat mungkin biaya minim, tapi resikonya sangat tinggi, karena kita harus satu malam di kapal dan 12 jam di mobil dari Sibolga menuju Medan," kata Joni saat ditemui di Jakarta, Jumat (7/7/2023).

Karena hal tersebut, ia ingin menyampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi karen dengan adanya kendala yang dimaksud, banyak siswa-siswi Kepulauan Nias yang tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi.

Halaman:
1 2
      
