HOME NEWS NASIONAL

Temui Aktivis Pendidikan yang Motoran Nias-Jakarta, Leader Daeli: Kita Berjuang Bersama

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |17:11 WIB
Temui Aktivis Pendidikan yang Motoran Nias-Jakarta, Leader Daeli: Kita Berjuang Bersama
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo Dapil Sumatera Utara II, Leader Dermawan Soli Daeli menemui aktivis pendidikan dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara Joni Warsito Waruwu.

Seperti diketahui, Joni merupakan aktifitas pendidikan yang memperjuangkan adanya tes pendidikan perguruan tinggi negeri (PTN) ada di Kepulauan Nias, yang selama ini hanya tersedia di Medan.

Pria yang akrab disapa Eldi itu menyebutkan, ia merasakan betul perjuangan para siswa-siswi tamatan SLTA Kepulauan Nias yang harus menuju Medan demi mengikuti tes PTN.

"Saya SD, SMP, dan SMA di Nias, apa yang dia lalui juga saya lalui, saya nyeberang kapal semalam dan 12 jam perjalanan darat untuk tes (PTN) di Medan," kata Eldi, Jumat (7/7/2023).

Saat bertemu, politisi Partai Perindo--partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menjelaskan, melakukan diskusi terkait aksi motoran Joni Dru Nias menuju Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya ke Presiden RI yang menghabiskan waktu 8 hari perjalanan.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Nias pendidikan Partai Perindo
