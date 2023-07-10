Warga Pegadungan Jakbar Antusias Ikut Makan Bareng Caleg Partai Perindo Hendi Wargianto

JAKARTA - Sebanyak kurang lebih seratusan warga RT06/RW03, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat antusias ikut makan bareng gratis dengan Calon Legislatif (Caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hendi Wargianto, Senin (10/7/2023).

Kegiatan yang dilakukan di salah satu UMKM Kuliner di Komplek Ruko Taman Surya, Jalan Satu Maret tersebut sudah dipadati puluhan warga sejak Pukul 16.30 WIB.

Kegiatan dimulai dengan sejumlah kegiatan menarik oleh pengisi acara untuk memancing semangat warga sekitar.

Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Hendi kepada warga yang didominasi emak-emak dan lansia tersebut.