Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selain Erick Thohir dan Sandiaga, Nama Ahmad Sahroni Masuk Bursa Cawapres 2024

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |20:42 WIB
Selain Erick Thohir dan Sandiaga, Nama Ahmad Sahroni Masuk Bursa Cawapres 2024
A
A
A

JAKARTA - Jelang kontestasi pemilu 2024, politisi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni menjadi salah satu nama kandidat Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang kini mulai naik ke permukaan.

Nama pria yang kerap disapa Crazy Rich Tanjung Priok ini muncul dalam rilis survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia (IPI) sebagai alternatif nama calon Presiden dan calon wakil presiden sesuai pilihan masyarakat DKI Jakarta.

Temuan ini dianggap sebagai pembaharuan dari nama-nama kandidat yang sudah sering beredar sebelumnya.

Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi memaparkan, Ahmad Sahroni kini masuk ke dalam 10 pilihan capres teratas dari hasil survei di sejumlah titik di DKI Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR RI tersebut memperoleh angka survei 1%.

“Sahroni mengalami kenaikan sebagai capresnya. Walaupun selisih dengan nama-nama di atasnya masih cukup jauh,” kata Burhanuddin dalam keterangannya, Minggu (9/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Bursa Cawapres
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement