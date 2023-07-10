Selain Erick Thohir dan Sandiaga, Nama Ahmad Sahroni Masuk Bursa Cawapres 2024

JAKARTA - Jelang kontestasi pemilu 2024, politisi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni menjadi salah satu nama kandidat Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang kini mulai naik ke permukaan.

Nama pria yang kerap disapa Crazy Rich Tanjung Priok ini muncul dalam rilis survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia (IPI) sebagai alternatif nama calon Presiden dan calon wakil presiden sesuai pilihan masyarakat DKI Jakarta.

Temuan ini dianggap sebagai pembaharuan dari nama-nama kandidat yang sudah sering beredar sebelumnya.

Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi memaparkan, Ahmad Sahroni kini masuk ke dalam 10 pilihan capres teratas dari hasil survei di sejumlah titik di DKI Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR RI tersebut memperoleh angka survei 1%.

“Sahroni mengalami kenaikan sebagai capresnya. Walaupun selisih dengan nama-nama di atasnya masih cukup jauh,” kata Burhanuddin dalam keterangannya, Minggu (9/7/2023).