Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Makan Bareng Caleg Hendi, Warga Pegadungan Harapkan Partai Perindo Semakin Peduli Rakyat Kecil

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |20:46 WIB
Makan Bareng Caleg Hendi, Warga Pegadungan Harapkan Partai Perindo Semakin Peduli Rakyat Kecil
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah warga RT06/RW03, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat mengikuti makan bersama dengan Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hendi Wargianto, Senin (10/7/2023).

Kegiatan makan bersama tersebut dilakukan di salah satu UMKM Kuliner di Komplek Ruko Taman Surya, Jalan Satu Maret tersebut sudah dipadati warga yang didominasi emak-emak dan lansia.

Yoni (42), salah satu warga RT06/RW03 menyebutkan ucapan terima kasihnya atas program makan bareng yang diadakan Hendi.

"Saya terima kasih untuk pak Hendi, jadi warga bisa berkumpul bersama dan bisa menambah kerukunan antar warga," ujar Yoni.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177195//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_kunjungi_puka_bandung-Yt2k_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Kunjungi PUKA Bandung, Apresiasi Karya Kreatif Disabilitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement