Makan Bareng Caleg Hendi, Warga Pegadungan Harapkan Partai Perindo Semakin Peduli Rakyat Kecil

JAKARTA - Sejumlah warga RT06/RW03, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat mengikuti makan bersama dengan Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hendi Wargianto, Senin (10/7/2023).

Kegiatan makan bersama tersebut dilakukan di salah satu UMKM Kuliner di Komplek Ruko Taman Surya, Jalan Satu Maret tersebut sudah dipadati warga yang didominasi emak-emak dan lansia.

Yoni (42), salah satu warga RT06/RW03 menyebutkan ucapan terima kasihnya atas program makan bareng yang diadakan Hendi.

"Saya terima kasih untuk pak Hendi, jadi warga bisa berkumpul bersama dan bisa menambah kerukunan antar warga," ujar Yoni.