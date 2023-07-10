Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Program 1.000 Embung Tercapai, Ganjar Pastikan Akan Tambah Lagi

Arif Budianto , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |20:57 WIB
Program 1.000 Embung Tercapai, Ganjar Pastikan Akan Tambah Lagi
A
A
A

REMBANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan akan terus melanjutkan program embung glebeg meski program seribu embung telah mencapai target. Saat ini, masih banyak warga yang memerlukan pasokan air untuk pertanian.

"Ini area-area kering, memang kalau tidak ada curah hujan mereka tidak mendapatkan air. Maka mudah-mudahan sekian embung yang terbangun akan bisa membantu. Akan kami tambah terus dan tidak berhenti karena kebutuhan masih banyak sekali," kata Ganjar saat meninjau pembangunan Embung Glebeg di Desa Glebeg, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Senin (10/7/2023).

Terkait penambahan jumlah embung, Pemprov Jateng akan berkoordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan juga pemerintah pusat.

"Makin banyak embung di area yang suplai airnya kurang bisa terpenuhi dengan modifikasi. Ada modifikasi tempat-tempat penampungan air, ada modifikasi saluran. Bahkan, pada titik tertentu kami modifikasi cuaca yang beberapa kali kami lakukan," katanya.

Sementara itu, dari hasil peninjauan ke Embung Glebeg, Ganjar memberikan beberapa catatan. Di antaranya, beberapa pekerjaan masih ada yang perlu diperbaiki sebelum diserahterimakan. Salah satunya paving yang tampak amblas. Ia meminta agar itu diperbaiki lebih dahulu sebelum nanti diserahterimakan. "Ini suruh perbaiki dulu. Jangan mau terima kalau masih seperti ini," kata Ganjar saat melihat paving yang amblas.

Halaman:
1 2
      
