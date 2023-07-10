Sekjen Perindo: Gestur Politik Presiden Jokowi Ada di Ganjar Pranowo

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq mengaku tak khawatir adanya peralihan dukungan pemilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Capres di luar Ganjar Pranowo.

Hal ini dikatakan Rofiq menanggapi adanya fenomena peralihan dukungan pemilih Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang.

Dia meyakini bahwa pemilih Jokowi akan tetap mendukung Ganjar Pranowo. "Gestur politiknya Pak Jokowi itu ada di Mas Ganjar," kata Rofiq dalam program Talks Politics With Reinhard di Gedung iNews Tower, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Eks Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini meyakini para pemilih akan mengikuti apa yang ditunjukkan Presiden Jokowi. Ia juga melihat, sulit bagi pendukung Jokowi untuk berpaling ke Capres lain.

"Jadi mereka pasti lebih akan mengarah kesitu daripada mencoba-coba untuk memilih calon yang lain, yang belum tentu teruji dalam konteks keberhasilan," ujarnya.