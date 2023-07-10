Bagikan Gerobak Perindo ke Pedagang di Jakut, Boyke Novrizon: Kita Konsisten Membangun Ekonomi Rakyat

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo), partai yang yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, secara aktif membagikan gerobak gratis kepada masyarakat. Hal itu bertujuan meningkatkan UMKM yang berada di seluruh Indonesia.

Secara simbolis, empat gerobak Perindo ini diserahkan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Boyke Novrizon yang didampingi Ketua DPW DKI Jakarta Effendi Syahputra di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).

Setidaknya ada empat pedagang di DKI Jakarta yang menerima bantuan gerobak secara gratis. Empat pedagang yaitu bernama Pedagang Bakso Asan Udin (57), Pedagang Es Kelapa dan Mie Rebus Rohani (43), Pedagang Gorengan Herman Bin Setia (61) serta Pedagang Jajanan dan Popice, Rizky Amelia (35).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Boyke Novrizon mengatakan Partai Perindo dengan sangat konsisten memberikan 4 buah gerobak kepada pegiat UMKM khususnya di wilayah Jakut. Yang bertujuan untuk menaikkan taraf hidup kesejahteraan UMKM di Indonesia

"Kita begitu sangat konsisten untuk membangun ekonomi kerakyatan,"kata Boyke.

Dia mengatakan partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 selalu turut serta dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan dan memberikan bakti kepada masyarakat. Sehingga dia berharap gerobak yang telah diberikan dapat dijaga dan dirawat oleh penerima manfaat.