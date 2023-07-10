Advertisement
NEWS NASIONAL

Makan Bareng Warga, Caleg Perindo Hendi Wargianto: Wujud Peduli UMKM

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |21:14 WIB
Makan Bareng Warga, Caleg Perindo Hendi Wargianto: Wujud Peduli UMKM
JAKARTA - Sebanyak kurang lebih seratusan warga RT06/RW03, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat antusias ikut makan bareng gratis dengan Calon Legislatif (Caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hendi Wargianto, Senin (10/7/2023).

Kegiatan yang dilakukan di salah satu UMKM Kuliner di Komplek Ruko Taman Surya, Jalan Satu Maret tersebut sudah dipadati puluhan warga sejak Pukul 16.30 WIB.

Kegiatan dimulai dengan sejumlah kegiatan menarik oleh pengisi acara untuk memancing semangat warga sekitar.

Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Hendi kepada warga yang didominasi emak-emak dan lansia tersebut.

"Kita makan bareng dengan warga ini sebagai bentuk kegiatan peduli UMKM," ujar Hendi.

Dalam kesempatan tersebut selain makan bersama, para warga yang hadir juga diikutsertakan dalam perlindungan asuransi agar lebih terjamin perlindungannya.

"Tujuannya pembagian kartu asuransi bagi warga di sekitar mendapatkan satu asuransi. Sehingga mendapatkan manfaat saat melakukan pengobatan hingga santunan apabila meninggal dunia," terangnya.

Hendi menyebutkan pihaknya juga memiliki kepedulian terhadap UMKM kecil dengan rutin melaksanakan pembagian gerobak UMKM Partai Perindo di wilayah Kota Jakarta Barat.

"Sore ini ada sekitar 170 orang mengikuti makan gratis. Kita berharap warga bisa lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya," kata pria yang dalam Pemilu Legislatif 2024 terdaftar di Dapil IX Jakarta Barat untuk wilayah Tambora, Cengkareng, Kalideres tersebut.

Banyaknya emak-emak yang mengikuti program makan bersama gratis tersebut juga membuat Hendi akan memperjuangkan kesejahteraan para lansia dan kaum disabilitas.

"Kita juga sudah menyiapkan kursi roda untuk para lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan," pungkas Hendi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
