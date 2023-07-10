Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Baja Perindo Serap Harapan Masyarakat di Depok

Iyung Rizki , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |02:30 WIB
Baja Perindo Serap Harapan Masyarakat di Depok
Sekjen DPD Baja Perindo Agus Winarno (Foto: Iyung Rizki)
DEPOK - Sayap Partai Perindo menggelar sosialisasi secara door to door di Kampung Lio RT 08 dan 09 RW 19, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat sambil membagikan sebanyak 500 liter minyak goreng.

Para anggota Baja Perindo mengajak warga agar tidak golput dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

Tati Sri Hardina, Ketua DPW yang juga Bacaleg Perindo Dapil 1 Kota Depok terus menggaungkan Partai Perindo hingga rumah ke rumah sambil memberikan minyak goreng kepada kaum ibu dan warga. 

Didampingi Sekjen Baja Perindo, Tati Sri Hardina juga mengajak masyarakat agar tidak golput dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 mendatang.

Sementara Sekjen DPD Baja Perindo, Agus Winarno mengatakan, aksinya merupakan bagian dari arahan Ketua Umum Partai Perindo Harry Tanoesoedibjo untuk melihat kondisi real masyarakat dan mendengar harapannya. 

Selain bersosialisasi, Baja Perindo juga melakukan bakti sosial dengan membagikan 500 liter minyak goreng kepada warga.

(Arief Setyadi )

      
