Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terekam Kamera, Polisi Buru Pelaku Bullying Terhadap Pria Berkebutuhan Khusus di Jakpus

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |07:04 WIB
Terekam Kamera, Polisi Buru Pelaku <i>Bullying</i> Terhadap Pria Berkebutuhan Khusus di Jakpus
Foto: Tangkapan layar.
A
A
A

JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan aksi perundungan (bullying) terhadap seorang pria berkebutuhan khusus telah beredar di media sosial. Video tersebut tampaknya memperlihatkan aksi perundungan itu dikabarkan terjadi di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Sabtu, (8/7/2023).

Dalam video tersebut, seorang pria berkebutuhan khusus terlihat berjalan sendirian dengan menggunakan kaus berwarna putih dan celana berwarna hitam.

BACA JUGA:

Dari arah berlawanan muncul segerombolan pria menghampiri pria berkebutuhan khusus itu. Terlihat segerombolan pria tersebut mencoba menendang dan menyirami pria berkebutuhan khusus dengan menggunakan air.

Terlihat pula pria berkebutuhan khusus itu mencoba lari untuk menghindari aksi tak terpuji dari segerombolan para pelaku tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Johar Baru Kompol Rudi Wiransyah membenarkan adanya aksi perundungan itu. Rudi mengatakan aksi itu terjadi pada dini hari sekira pukul 05.00 WIB.

Rudi menjelaskan korban perundungan tersebut berinisial S, (31), yang diketahui menderita penyakit epilepsi dan saraf sejak kecil.

“Berdasarkan keterangan kakak korban menderita penyakit epilepsi dan syaraf sejak kecil,” kata Rudi saat dikonfirmasi awak media, Minggu (9/7/2023).

Rudi mengatakan, aksi perundungan itu dilakukan saat korban membeli nasi uduk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178878/spbu-1mpa_large.jpg
Viral Mobil Brio Diduga Kabur Usai Isi Bensin di SPBU Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement