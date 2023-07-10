Terekam Kamera, Polisi Buru Pelaku Bullying Terhadap Pria Berkebutuhan Khusus di Jakpus

JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan aksi perundungan (bullying) terhadap seorang pria berkebutuhan khusus telah beredar di media sosial. Video tersebut tampaknya memperlihatkan aksi perundungan itu dikabarkan terjadi di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Sabtu, (8/7/2023).

Dalam video tersebut, seorang pria berkebutuhan khusus terlihat berjalan sendirian dengan menggunakan kaus berwarna putih dan celana berwarna hitam.

Dari arah berlawanan muncul segerombolan pria menghampiri pria berkebutuhan khusus itu. Terlihat segerombolan pria tersebut mencoba menendang dan menyirami pria berkebutuhan khusus dengan menggunakan air.

Terlihat pula pria berkebutuhan khusus itu mencoba lari untuk menghindari aksi tak terpuji dari segerombolan para pelaku tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Johar Baru Kompol Rudi Wiransyah membenarkan adanya aksi perundungan itu. Rudi mengatakan aksi itu terjadi pada dini hari sekira pukul 05.00 WIB.

Rudi menjelaskan korban perundungan tersebut berinisial S, (31), yang diketahui menderita penyakit epilepsi dan saraf sejak kecil.

“Berdasarkan keterangan kakak korban menderita penyakit epilepsi dan syaraf sejak kecil,” kata Rudi saat dikonfirmasi awak media, Minggu (9/7/2023).

Rudi mengatakan, aksi perundungan itu dilakukan saat korban membeli nasi uduk.