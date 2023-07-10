Tawuran Tewaskan Siswa SMP di Sawah Besar, 2 Pelaku Putus Sekolah Ditangkap

Dua pelaku tawuran yang tewaskan siswa SMP ternyata pemuda putus sekolah. (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Satreskrim Polsek Sawah Besar menangkap 2 pelaku tawuran yang menewaskan pelajar SMP berinisial RZ di Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mereka adalah KV dan AR.

"Kita berhasil tangkap KV dan AR yang terlibat dalam tawuran hingga tewaskan pelajar SMP," ujar Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Sawah Besar, AKP Sholeh saat dikonfirmasi, dikutip Senin (10/7/2023).

Ia menambahkan, kedua pelaku yang membabi buta saat tawuran pelajar ini telah putus sekolah. Mereka ditangkap di Taman Sari, Jakarta Barat, dan Sawah Besar.

"Kami juga amankan sajam jenis celurit, batu, dan balok sebagai barang bukti dalam tawuran," ujarnya.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 170 Jo 351 Jo 358 KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun.