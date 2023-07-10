Dua Kelompok Remaja Bentrok di Pamulang, Satu Orang Kena Bacok

TANGSEL - Dua kelompok remaja bentrok di salah satu wilayah Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (10/07/23) dini hari. Jatuh korban dalam kejadian itu, di mana seorang remaja berinisial D (14) mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian tangan dan punggung.

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.00 WIB. Salah satu akun media sosial mengunggah kondisi korban yang tengah menjalani perawatan. Namun dalam narasinya tertera keterangan, jika korban dianiaya sekelompok orang saat akan membeli nasi goreng di lokasi.

"Sekarang kondisi anak dirawat di RS Permata Pamulang dengan kondisi 4 jari patah," tulis keterangan ibu korban dalam unggahan itu.

Pihak kepolisian telah menerjunkan tim guna penyelidikan. Dari keterangan saksi-saksi diketahui fakta berbeda, di mana keributan itu terjadi saat 2 kelompok remaja bertemu di lokasi untuk saling serang.

"Kalau informasi di akun itu kan dia mau beli nasi goreng katanya kan, cuma dugaan sementara, dugaan awal dari 2 kelompok ini kelihatannya janjian ketemu. Kalau dari hasil penyelidikan awal, pemeriksaan awal, keterangan para pihak saksi dan korban, infonya seperti itu," terang Kapolsek Pamulang Kompol Fiernando Andriansyah.

Keributan itu menyebabkan D terluka. Disebutkan, kelompok D datang ke lokasi berboncengan mengendarai tiga unit sepeda motor. Sedang dari kelompok lawan, kata Fiernando, belum diketahui jumlahnya.