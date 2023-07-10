Sejumlah Kader dan Pengurus DPC Hanura Kota Bekasi Mengundurkan Diri, Pilih Gabung Perindo

BEKASI - Sejumlah kader dan pengurus dari Partai Hanura Kota Bekasi resmi mengundurkan diri dari partai Hanura. Mereka ramai-ramai lebih memilih bergabung dan memajukan Partai Perindo.

Ikrar kepindahan mereka berlangsung di Jalan Bintara Raya, Kecamatan Jakasampurna, Kota Bekasi pada Senin (10/7/2023).

Eks Ketua DPC Hanura Kota Bekasi Heryadi mengungkapkan, alasan pengunduran diri dari Partai Hanura lantaran karena tidak merasa dihargai. Pasalnya terdapat keputusan sepihak dari DPD Hanura Jawa Barat yang mencopot jabatannya dari Ketua DPC Hanura Kota Bekasi.

"Kami kecewa dengan kepemimpinan Ketua DPD Hanura Jawa Barat, saya di pelaksana tugaskan tanpa penjelasan yang jelas. Kita sudah pertanyakan berkali-kali tapi sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti. Apalagi sekarang menjelang Pemilu," kata Heryadi saat ditemui, Senin (10/7/2023).