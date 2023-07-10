Pindah ke Perindo, Eks Ketua DPC Hanura Kota Bekasi Targetkan Dapat Kursi DPRD

BEKASI - Eks Ketua DPC Hanura Kota Bekasi Heryadi bersama enam pimpinan anak cabangnya (PAC) resmi mengundurkan diri dari Partai Hanura dan bergabung ke Partai Perindo. Heryadi pun menargetkan untuk memenangkan kursi DPRD Kota Bekasi untuk Perindo.

"Kami akan berjuang bagaimana kami ini bisa bersinergi untuk Perindo, minimal adalah dewan di Kota Bekasi untuk Perindo," kata Heryadi, Senin (10/7/2023).

Heryadi menjelaskan, dari gerbongnya terdapat enam bacaleg yang sebelumnya terdaftar untuk maju pada Pemilihan Legislatif (Pileg) di Kota Bekasi. Enam orang itu pun juga resmi cabut berkas dan maju menjadi bacaleg dari Partai Perindo -Partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024.

"Sebelumnya bacaleg itu sempat terdaftar di Partai Hanura, jadi setelah keputusan ini kita cabut berkas, kemudian kami mencalonkan diri ke Perindo," ungkapnya.

Enam orang yang mencabut berkas bacaleg dari Partai Hanura ke Perindo ialah, Heryadi, Meylinda dan Sadim untuk Dapil 3 Kota Bekasi. Kemudian Harmon Money dan Swatanar Lumban untuk Dapil 4 kota Bekasi dan Wimbi Aji untuk Dapil 5 Kota Bekasi.

"Kita ini tidak mau pergerakan kita yang sudah berdarah-darah tidak dihargai. Kami kemudian berkomunikasi politik, mungkin di Perindo kami bisa bermanfaat dan bisa dihargai karena kita ini berpartai untuk aspirasi masyarakat," jelasnya.

Dalam kesempatannya Heryadi juga menjelaskan bahwa saat ini dirinya telah mendapatkan tawaran untuk menjadi Ketua Organisasi Kader dan Keanggotaan (OKK) Perindo Kota Bekasi. Namun demikian belum ada surat keputusan resmi terkait jabatannya.

"Saya belum menyatakan iya (Ketua OKK), dan SKnya pun belum turun," tukasnya.

Sebelumnya, Sejumlah kader dan pengurus dari Partai Hanura Kota Bekasi resmi mengundurkan diri dari partai Hanura. Mereka ramai-ramai lebih memilih bergabung dan memajukan Partai Perindo.