HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sosialisasikan KTA Berasuransi, Drisye Siahiya Mengaku Juga Bahas Strategi Pemenangan Perindo

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |16:49 WIB
Sosialisasikan KTA Berasuransi, Drisye Siahiya Mengaku Juga Bahas Strategi Pemenangan Perindo




BOGOR - Ketua Umun DPP Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo Drisye Siahaya mengaku, pertemuannya dengan para relawan di kawasan Cisarua, Puncak Bogor sebagai strategi pemenangan Partai perindo di Pemilu 2024.

"Tujuan temu relawan adalah sosialisasi KTA Perindo berasuransi dan pembahasan strategi pemenangan," kata Drisye.

Selain itu, bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Kabupaten Bogor Dapil 3 menyebut itu kegiatan ini sekaligus sosialisasi Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi Partai Perindo kepada relawan.

Kartu tersebut merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Partai Perindo, dengan memberikan fasilitas asuransi kecelakaan, dan asuransi kematian bagi para pemegang KTA Partai Perindo.



      
