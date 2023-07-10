Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tersangka Kasus Pemerkosaan Tewas Dikeroyok Tahanan Lain yang Kesal karena Korbannya Anak Kandung

Irfan Maulana , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |17:37 WIB
Tersangka Kasus Pemerkosaan Tewas Dikeroyok Tahanan Lain yang Kesal karena Korbannya Anak Kandung
A
A
A

DEPOK - Melakukan pemerkosaan terhadap anak kandung sendiri menjadi penyebab tersangka AR (51) tewas dianiaya sesama rekan tahanan di Polres Metro Depok. Para pelaku mengaku naik pitam setengah mengetahui bahwa AR melakukan pemerkosaan.

Wakasat Reskrim Polres Metro Depok AKP Nirwan Pohan menjelaskan AR jebloskan ke tahanan atas pemerkosaan terhadap anak kandung. Setelah ditahanan para tahanan lain menanyakan kasus yang menjereat AR dan langsung naik pitam setelah mengetahui jawaban dari korban.

"Pemicunya berawal karena si korban ini kasusnya adalah cabul terhadap anak kandung. Mungkin para pelaku ini kesal karena dilakukan terhadap anak kandung sendiri. Saat ditanya, kasusnya apa, pencabulan anak kandung sendiri, akhirnya itu menjadi pemicu para pelaku kesal terhadap korban," kata Nirwan di Polres Depok, Senin (10/7/2023).

Delapan pelaku uang menganiaya hingga tewas tersebut di antaranya MD, EAN, FA, AN, AN, AN, MN, dan FNA. Para korban menggap bahwa pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur apalagi terhadap anak kandung sendiri merupakan hal yang tidak manusiawi sehi gga dapat melakukan penganiayaan tersebut.

"Pencabulan terhadap anak dibawah umur dianggap sangat tidak manusiawi tidak wajar sehingga membuat para tersangka ini kesal," jelasnya.

Korban sempat memgalami pingsan setelah terjadi penganiayaan. Kemudian setelah dilaporkan kepada petugas piket, korban dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Dua Depok sebelum akhirnya dinyatakan tewas.



      
Telusuri berita news lainnya
