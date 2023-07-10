Pandawa Ganjar Gelar Pelatihan Digital untuk Pemuda Papua di Jabodetabek

KEBAYORAN BARU- Relawan Pandawa Ganjar menggelar pelatihan desain grafis bagi anak-anak muda Papua yang berkuliah di Jabodetabek.

Pelatihan tersebut berlangsung di Posko Ganjar Pranowo, Jalan Wijaya I Nomor 14, RT 4, RW4, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ketua Pandawa Ganjar Safrudin Abas mengatakan, saat ini informasi dan teknologi digital sangat dibutuhkan. Karena itu, pihaknya ingin menggali potensi anak muda, khususnya pemuda Papua dan umumnya Indonesia.

"Pelatihan ini untuk mengampanyekan pentingnya menyinergikan antara bakat dan dunia digital supaya anak muda bisa lebih melek teknologi," ujarnya di Jakarta, Senin (10/7/2023).

Dikatakan pria yang akrab disapa Safas ini, sekarang banyak orang yang bekerja di mana pun dengan memanfaatkan teknologi digital tanpa harus ke kantor untuk menghidupi dirinya. Karena itu, pihaknya menginisiatori pelatihan desain grafis ini untuk anak muda Papua.

"Itu yang penting bagi kami untuk mendorong anak-anak muda. Ada gerakan edukatif yang kami lakukan di tengah impitan pekerjaa, aktivitas, dan perkuliahan untuk anak muda Papua," ujarnya.

Materi yang disampaikan pada pelatihan desain grafis sangat penting bagi anak muda. Dia menilai kemampuan desain grafis seharusnya dapat dikuasai semua orang.

"Ini sudah menjadi kebutuhan untuk melek digital dan teknologi, bahkan menjadi kebutuhan primer sekarang ini," imbuhnya.

Pelatihan ini kata dia sengaja digelar untuk anak muda Papua agar mereka dapat memberikan inspirasi bagi pemuda lainnya di seluruh Indonesia.

"Harapan saya ke depan selain urusan politik, kami juga memberikan edukasi yang lebih visioner untuk anak muda Papua agar bisa menginspirasi pemuda di seluruh Indonesia,"tutupnya.