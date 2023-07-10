Terbakar Api Cemburu, Pria Dalangi Pengeroyokan Kekasih Baru Mantannya di Tamansari

JAKARTA - Seorang pria berinisial WWT di Tamansari Jakarta Barat menjadi dalang penusukan terhadap kekasih baru mantannya. Pria tersebut, menyuruh sejumlah orang untuk melakukan pengeroyokan dikarenakan terbakar api cemburu.

Kapolsek Metro Tamansari Kompol Adhi Wananda mengatakan, WWT menyuruh teman sejawatnya yakni, AA, IBF, EP, dan WWU untuk menganiaya korban berinisial H.

"Korban mengalami luka bacok di kepala, dada sebelah kiri, kaki kiri serta ibu jari tangan miri bengkak. Sementara pelapor mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan dan tangan luka gores," ujar Adhi saat jumpa pers di Polsek Metro Tamansari, Senin (10/7/2023).

Adhi menuturkan, kejadian tersebut terjadi pada 3 Juli 2023 lalu di sebuah kos-kosan kawasan Tamansari. Kala itu, pelaku merasa panas karena temannya IBF mengirim video mantan kekasihnya yang sedang bermesraan.

"Tersangka WWT kemudian menyuruh tersangka AA, IBF, dan WWU untuk menghajar korban pada saat pelapor tidak ada di kosannya dan tersangka langsung memukuli korban dan melaporkannya ke tersangka WWT," imbuhnya.

Korban, lanjut Adhi, kemudian melaporkan peristiwa yang ia alami ke pelapor IY. Pelapor yang merupakan mantan kekasih tersangka WWT kemudian menghubunginya.