Tak Merespons saat Pintu Diketuk, Wanita Paruh Baya di Bogor Ditemukan Tewas Dalam Kontrakan

BOGOR - Warga Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat wanita berinisial SS (41). Jasadnya ditemukan sudah tergeletak di dalam rumah kontrakannya.

Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen mengatakan peristiwa itu sekira pukul 12.00 WIB. Berawal ketika dua orang saksi mengetuk pintu rumah kontakan SS.

"Saksi mengetuk pintu kontrakan korban tetapi tidak dibuka. Karena curiga saksi dengan dibantu warga lain membuka paksa pintu dengan cara mendobrak pintu," kata Zulkarnaen, Senin (10/7/2023).

Setelah terbuka dan masuk ke dalam kontrakan, didapati SS sudah dalam kondisi terlentang tidak bernyawa. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada Ketua RT dan pihak Polsek Cileungsi.