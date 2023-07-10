Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cerita Guru SMK Disiram Air Keras sampai Buta, Kini Tak Punya Biaya untuk Operasi

Nila Kusuma , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |20:31 WIB
Cerita Guru SMK Disiram Air Keras sampai Buta, Kini Tak Punya Biaya untuk Operasi
Guru di Karawang disiram air keras sampai buta (Foto: MPI)
A
A
A

KARAWANG - Kalangan guru di Karawang, Jawa Barat, diguncang berita seorang guru sejarah di SMKN 2 Karawang, Eli Chuherli, mendapat musibah disiram air keras oleh AH seorang temannya.

Korban bersama AH merupakan teman bisnis rental mobil yang baru berjalan. Namun diduga karena sakit hati pelaku AH, yang masih buron, nekat menyiram air keras kepada korban hingga korban menderita luka serius karena mengalami kebutaan.

Eli Chuherli (56), warga Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, mendapat serangan air keras yang menyebabkan matanya buta 23 Mei 2023 lalu.

Penyiraman air keras bermula ketika 23 Mei pukul 6.30 WIB pagi hari korban bertemu Eli di bengkel depan rumah korban. Saat itu AH meminta Eli untuk mengobrol di rumah hingga Eli mengajak AH masuk ke rumahnya.

Tanpa curiga Eli mengajak AH masuk ke dalam rumah dan ketika sudah di ruang tamu tiba-tiba AH mengeluarkan botol berisi air keras dan langsung menyiramkan ke wajah Eli.

"Semua terjadi tiba-tiba dan saya tidak siap untuk mengelak. Akhirnya saya mersakan panas di wajah dan mata sehingga saya langsung berteriak," kata Eli saat ditemui dirumahnya, Senin (10/7/23).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/337/3114484/guru-U6V5_large.jpg
Kemenag Tetap Salurkan Insentif Guru RA dan Madrasah Meski Ada Efisiensi, Begini Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/337/3106069/guru-LZdl_large.jpg
Viral Sekolah Tanpa Guru di Nias Sebulan Tak Belajar, Ini Kata Menko PMK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/340/3095480/guru-ClJH_large.jpg
Heboh Guru Disawer Ratusan Juta oleh Seorang Sultan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/519/3092972/viral-LrdR_large.jpg
Tampar Siswa karena Tidak Sholat Subuh, Guru Honorer di Malang Dijadikan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/519/3092379/viral-hHKo_large.jpg
Kisah Chamimah, Guru Berusia 85 Tahun Bergaji Rp400 Ribu yang Juga Adik Kandung Eks Wapres Try Sutrisno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/337/3090951/puan-5Mqd_large.jpg
Gaji Guru Naik, Ketua DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kualitas Para Pendidik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement