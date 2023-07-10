Advertisement
Bocah Pelempar Batu ke KRL hingga Kaca Pecah Diamankan Polisi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |22:37 WIB
Bocah Pelempar Batu ke KRL hingga Kaca Pecah Diamankan Polisi
Bocah lempar KRL hingga kaca pecah. (Foto: Tangkapan layar)
DEPOK - Manajer Humas PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Leza Arlan menyebut terduga pelaku aksi vandalisme pelemparan batu ke rangkaian kereta rel listrik (KRL) di perlintasan Beji persinyalan masuk Stasiun Depok Baru, Depok, Jawa Barat, sudah ditangkap oleh pihak berwajib.

"Saat ini, petugas kami telah melanjutkan ke pihak berwajib terhadap terduga pelaku vandalisme," kata Leza saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Senin (10/7/2023).

"Iya sudah diamankan, dua orang," tambahnya.

Leza menjelaskan buntut aksi pelemparan batu, tiga jendela kaca KRL pecah. Ia pun meminta warga sekitar rel tidak melakukan aksi pelemparan serupa.

"Kejadian pada Senin (10/7) di persinyalan masuk Stasiun Depok Baru. Akibat aksi vandalisme tersebut terdapat 3 jendela kaca yang pecah. Kami mohon kepada warga sekitar rel untuk tidak melakukan pelemparan karena sangat membahayakan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat dekat rel secara khususnya dan kepada masyarakat luas umumnya untuk tidak melakukan tindak vandalisme pelemparan ke fasilitas umum," ujarnya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Beji, Iptu Sukirno pun membenarkan pelaku pelemparan sudah diamankan dan saat ini berada di Polres Metro Depok.

"Sudah diamankan, sekarang ada di Polres," ucapnya.

