Operasi Patuh Lodaya di Bogor Dimulai Hari Ini, Berikut Sasarannya

BOGOR - Polres Bogor mulai menggelar Operasi Patuh Lodaya 2023 mulai 10-23 Juli 2023. Berbagai jenis pelanggaran lalu lintas akan ditindak petugas.

"Operasi Patuh Lodaya Polres Bogor tahun 2023, resmi diberlakukan mulai hari ini hingga 23 Juli 2023 mendatang. Yang mana ditandai dengan apel gelar pasukan," kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin dalam keterangannya, Senin (10/7/2023).

Kata dia, operasi ini meruapakan sebagai bagian dari upaya penegakan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Sehingga terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

"Harapkan operasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat saat berkendara untuk mematuhi aturan-aturan, karena pada dasarnya kesadaran dari pengendara itu sendiri lah yang menjadi kunci dalam disiplin berlalu lintas," ungkapnya.

Pada pelaksanaanya, para personel yang terlibat dalam Operasi Patuh Lodaya 2023 ini nantinya akan melakukan patroli secara mobile maupun di lokasi-lokasi tertentu guna melakukan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Berikut sasaran pelanggaran lalu lintas dalam Operasi Ketuapat Lodaya 2023 di Kabupaten Bogor :

1. Melawan arus,

2. Berkendara di bawah pengaruh alkohol

3. Menggunakan handphone saat mengemudi.

4. Tidak menggunakan helm SNI

5. Mengemudi tanpa menggunakan sabuk pengaman