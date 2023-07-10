Advertisement
MEGAPOLITAN

Operasi Patuh Jaya 2023, Polresta Bandara Soetta Pastikan Tidak Ada Transaksional

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |23:32 WIB
Operasi Patuh Jaya 2023, Polresta Bandara Soetta Pastikan Tidak Ada Transaksional
Operasi Patuh Jaya 2023. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Polresta Bandara Soekarno Hatta (Soetta) melaksanakan apel gelar Pasukan Operasi Patuh Jaya 2023, di Lapangan Apel Polresta Bandara Soekarno Hatta, Senin (10/7/2023).

Dalam apel tersebut disampaikan amanat Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang berpesan kepada peserta apel untuk tidak menyakiti hati masyarakat, tidak melakukan transaksi dan tidak melakukan negosiasi.

Operasi Patuh Jaya 2023 ini, sebagaimana telah ditetapkan Korlantas Polri, memiliki tema: “Patuh dan Tertib Berlalu Lintas adalah Cermin Moralitas Bangsa."

"Ini merupakan suatu visi yang besar dan menjadi suatu tantangan yang tidak mudah. Untuk itu, pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2023 saya harap dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan gunakan cara-cara yang simpatik dan humanis," pesan Karyoto dalam amanat yang dibacakan oleh Kasat Lantas Kompol Bambang Asqar selaku pemimpin.

Dalam amanat tersebut, Kapolda menegaskan, agar para personel sebelum pelaksanaan tugas, memeriksa kembali kondisi pribadi, kondisi kendaraan, serta perlengkapan dinas. Sehingga, seluruh personel dapat tampil dengan baik dan siap dalam pelayanan kepada masyarakat.

Hari Pertama Operasi Patuh Jaya 2023 di Tangerang, Belasan Pengendara Kena Tilang 

"Tidak ada lagi saya temukan personel yang bajunya lusuh, mobil dinas yang kotor, petugas yang tidak memasang plang tanda razia saat melaksanakan penindakan, apalagi personel yang bermain mata dengan pelanggar lalu lintas. Untuk itu, saya harapkan unsur pengawas juga berperan aktif," tegasnya.

Sementara itu, Kapolresta Bandara Soetta Kombes Roberto Pasaribu meminta kepada personel pasukan Operasi Patuh Jaya 2023 untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan gunakan cara-cara yang simpatik dan humanis.

