HOME NEWS NASIONAL

Tandeman di Pemilu 2024, UYM dan Muhammad Guntur Saling Puji

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |01:40 WIB
Tandeman di Pemilu 2024, UYM dan Muhammad Guntur Saling Puji
UYM dan M Guntur. (Foto: Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Kader dan Bacaleg Partai Perindo terus melakukan persiapan menghadapi pemilu 2024. Berbagai cara pun dilakukan, salah satunya dengan tandeman.

Terbaru, Bacaleg DPR RI Partai Perindo dapil DKI Jakarta I, Ustad Yusuf Mansur (UYM) mengumumkan tandemannya, yakni bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6, Muhammad Guntur. Keduanya akan bahu membahu demi meraih tujuan.

UYM menyebutkan, Guntur bukan sosok yang baru dalam dunia politik. Ia pernah beberapa kali duduk menjadi anggota dewan di DPRD Tingkat I.

BACA JUGA:

Bacaleg Perindo Muhammad Guntur Optimis Menang di DPRD DKI Dapil 6 

Dengan pengalaman yang dimiliki Guntur, ia yakin Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- akan pecah telor tembus ke Senayan dan DPRD Tingkat I DKI Jakarta.

"Tandeman saya begini modelnya, belakangnya luar biasa pasukannya, riil, bukan kaleng-kaleng ini," kata UYM.

 BACA JUGA:

Pada kesempatan yang sama, Bacaleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo Dapil 6, Muhammad Guntur menyebutkan UYM merupakan sosok yang familiar di masyarakat Indonesia karena keilmuannya.

Politisi Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu--, dengan mereka bertandem maka akan mencapai kemenangan Partai Perindo di pemilu 2024 nanti.

Halaman:
1 2
      
