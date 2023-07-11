Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KSAD Dudung Abdurrachman Bilang Ada 10 Isu Strategis Bangsa, Intoleransi hingga Terorisme

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |08:27 WIB
KSAD Dudung Abdurrachman Bilang Ada 10 Isu Strategis Bangsa, Intoleransi hingga Terorisme
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - TNI Angkatan Darat (AD) memetakan 10 isu strategis bangsa yang perlu diperhatikan oleh seluruh elemen masyarakat. Di antaranya, terkait isu intoleransi hingga terorisme.

Hal tersebut dikatakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam acara 'Apresiasi untuk Media Bersama Merawat Kebangsaan' di Mabessad, Jakarta Pusat, Senin 10 Juli 2023.

"Mengacu pada 4 filosofi human security, TNI AD mencermati setidaknya terdapat 10 isu strategis bangsa yang dapat membahayakan subtansi bangsa kita," ujar Dudung di lokasi.

Dudung menambahkan, 4 filosofi tersebut terangkum dalam definisi human security. Pertama, kata Dudung, yakni keamanan dari bencana. Sebab, keamanan bermakna membentuk kesiapsiagaan bencana dan melaksanakan management resiko.

"Kedua, keamanan dari kekerasan fisik, ketiga keamanan dalam bentuk perlindungan dan kemanfaatan kebhinekaan, menjaga keamanan bermakna memastikan tidak adanya ketidakadilan, diskriminasi, marjinalisasi dan persekusi," imbuhnya.

Berikut 10 isu strategis bangsa menurut Dudung Abdurrachman:

1. Keberagaman dan Intoleransi

2. Terorisme

3. Pengarusutamaan Gender

4. Inovasi digital

5. Solidaritas internasional

Halaman:
1 2
      
