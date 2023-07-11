Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Beredar Isu Pertemuan Pertemuan LGBT Se-ASEAN di Jakarta, MUI Minta Pemerintah Melarang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |08:47 WIB
Beredar Isu Pertemuan Pertemuan LGBT Se-ASEAN di Jakarta, MUI Minta Pemerintah Melarang
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. (Foto: Okezone)
JAKARTA – Beredarnya isu mengenai rencana pertemuan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LBGT) se-ASEAN di Jakarta menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas meminta pemerintah melarang digelarnya pertemuan tersebut.

"Kalau benar aktivis LGBT se-Asean akan melaksanakan pertemuan di jakarta, lalu oleh pemerintah diperkenankan maka berarti pemerintah telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi terutama pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa," kata Anwar dalam keterangannya, Selasa (11/7/2023).

Anwar mengatakan bahwa sebagai konsekuensi logis dari pasal tersebut pemerintah tidak boleh memberi izin terhadap kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran agama.

Apalagi dari enam agama yang diakui di Indonesia yaitu islam,kristen, katolik, hindu, budha dan konghucu tidak ada satu pun yang mentolerir praktik LGBT.

"Untuk itu MUI mengingatkan dan menghimbau pihak pemerintah agar jangan memperkenankan dan memberi izin terhadap diselenggarakannya acara tersebut," tuturnya.

