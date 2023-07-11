Tanah Mantan Bupati Muara Enim di Palembang Dilelang KPK Rp1,1 Miliar

JAKARTA - Tanah milik mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharga Rp1.111.851.000 (Rp1,1 miliar). Tanah itu dilelang setelah putusan pengadilan atas perkara suap proyek peningkatan jalan di Muara Enim, Sumatera Selatan, berkekuatan hukum tetap.

"KPK bersama dan melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang akan melaksanakan lelang barang rampasan dari terpidana Ahmad Yani berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (11/7/2023).

BACA JUGA: KPK Tambah Masa Penahanan Mantan Pengacara Lukas Enembe

Ali menguraikan, objek tanah yang dilelang tersebut berlokasi di Lorong Kesehatan, Kelurahan Demang Lebar Daub, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan seluas 278 M². Ali memastikan tanah tersebut dilengkapi dengan dokumen.

Adapun, kelengkapan dokumen berupa satu buah sertifikat hak milik Nomor 3451 dan akta jual beli Nomor 35/2007 PPAT Aprizal Andri Yanto, SH, serta bukti setoran pajak atas objek tersebut. Tanah tersebut dilelang dengan nilai limit Rp1.111.851.000 dan uang jaminan Rp500.000.000.

BACA JUGA: Giliran Menteri Teten Masduki dan Kemenkop UKM Dapat Wejangan Antikorupsi dari KPK

Rencananya, lelang akan digelar dengan sistem penawaran closed biddin pada Selasa, 25 Juli 2023 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, Gedung Keuangan Negara (GKN) Palembang.

"Calon peserta lelang bisa melihat obyek Lelang pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2023 jam 10.00 WIB sampai 12.00 WIB di Lorong Kesehatan, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan," ujar Ali.

(Angkasa Yudhistira)