Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tanah Mantan Bupati Muara Enim di Palembang Dilelang KPK Rp1,1 Miliar

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |09:07 WIB
Tanah Mantan Bupati Muara Enim di Palembang Dilelang KPK Rp1,1 Miliar
KPK melelang tanah milik Ahmad Yani senilai Rp1,1 miliar (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Tanah milik mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharga Rp1.111.851.000 (Rp1,1 miliar). Tanah itu dilelang setelah putusan pengadilan atas perkara suap proyek peningkatan jalan di Muara Enim, Sumatera Selatan, berkekuatan hukum tetap.

"KPK bersama dan melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang akan melaksanakan lelang barang rampasan dari terpidana Ahmad Yani berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (11/7/2023).

Ali menguraikan, objek tanah yang dilelang tersebut berlokasi di Lorong Kesehatan, Kelurahan Demang Lebar Daub, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan seluas 278 M². Ali memastikan tanah tersebut dilengkapi dengan dokumen.

Adapun, kelengkapan dokumen berupa satu buah sertifikat hak milik Nomor 3451 dan akta jual beli Nomor 35/2007 PPAT Aprizal Andri Yanto, SH, serta bukti setoran pajak atas objek tersebut. Tanah tersebut dilelang dengan nilai limit Rp1.111.851.000 dan uang jaminan Rp500.000.000.

Rencananya, lelang akan digelar dengan sistem penawaran closed biddin pada Selasa, 25 Juli 2023 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, Gedung Keuangan Negara (GKN) Palembang.

"Calon peserta lelang bisa melihat obyek Lelang pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2023 jam 10.00 WIB sampai 12.00 WIB di Lorong Kesehatan, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan," ujar Ali.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ahmad Yani Lelang KPK KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement