HOME NEWS NASIONAL

BMKG Peringatkan Potensi Gelombang Laut Hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan Indonesia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |09:28 WIB
BMKG Peringatkan Potensi Gelombang Laut Hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan Indonesia
ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang laut tinggi di beberapa wilayah perairan Indonesia. Gelombang setinggi hingga 4 meter disebutkan berpotensi terjadi sampai 12 Juli 2023.

BMKG mengatakan hal ini dipengaruhi oleh adanya pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Barat Daya - Barat dengan kecepatan angin berkisar 4 - 20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur - Tenggara dengan kecepatan 8 - 25 knot.

“Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan selatan Banten - Jawa Barat, perairan Yos Sudarso bagian selatan, perairan selatan Merauke dan Laut Arafuru,” ungkap BMKG dalam keterangannya, Selasa (11/7/2023).

Kondisi ini, kata BMKG, menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter di Selat Malaka bagian utara, perairan timur Kep. Nias - Kep. Mentawai, Selat Karimata, perairan timur Lampung, perairan selatan Bangka - Belitung, Laut Jawa, perairan utara Jawa Timur, perairan selatan Kalimantan, perairan Kota Baru, Laut Bali, Selat Makassar bagian selatan, perairan Wakatobi.

Halaman:
1 2 3
      
