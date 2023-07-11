Advertisement
Kenapa Dinamakan Lebak Bulus? Simak Asal Usulnya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:37 WIB
Kenapa Dinamakan Lebak Bulus? Simak Asal Usulnya
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA- Ada alasan kenapa dinamakan Lebak Bulus yang menjadi salah satu wilayah Jakarta Selatan. Seperti diektahui, Lebak Bulus ini ini berbatasan dengan Kelurahan Pondok Pinang (Pondok Indah & Kebayoran Lama) di sebelah utara, Kota Tangerang Selatan (Ciputat) di sebelah barat, Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu di sebelah timur, serta Kota Depok (Cinere) di sebelah selatan.

Secara harfiah, "lebak bulus" berarti "lembah kura-kura" dalam bahasa Sunda. Lebak = Lembah , Bulus = Kura-Kura .Untuk itu wilayah Lebak Bulus memiliki sejarah tersendiri termasuk pengambilan namanya.

Lantasa apa alasan kenapa dinamakan Lebak Bulus? simak penjelasannya. Menurut channel youtube Lembaga Kebudayaan Betawi,Lebak Bulus sudah tercatat pada Erf Brief atau Surat Kepemilikan Tanah sejak tahun 1675. Penamaan Kawasan ini erat dengan kontur tanah dan hewan endemik yang berada di wilayah tersebut.

Lebak berarti tempat yang tergenang air dan memiliki lumpur yang cukup dalam. Sedangkan Bulus merupakan kura-kura bertempurung lunak atau sejenis labi-labi.

Halaman:
1 2
      
