8 Tokoh Penting Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Serta Perannya

JAKARTA- Terdapat delapan tokoh penting proklamasi kemerdekaan Indonesia serta perannya menarik diulas. Pembahasan ini mencakup sejarah, prestasi dan beberapa perjuangannya untuk Indonesia.

Berikut 8 tokoh penting proklamasi kemerdekaan Indonesia serta perannya:

1. Ir. Soekarno

Soekarno atau sering disebut “Bapak Proklamasi” merupakan tokoh sentral dalam kemerdekaan Indonesia. Dia memimpin pergerakan nasionalis PUsat Tenaga Rakyat (Putera) hingga PPKI.

Pria yang lahir di Blitar ini juga merumuskan naskah proklamasi. Serta ikut berperan dalam merebut kemerdekaan Indonesia