INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

UMKM Solo Tembus Prancis, Yusuf Lakaseng: Usaha Ekonomi Paling Produktif di Jateng pada Masa Kepemimpinan Ganjar

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |10:12 WIB
Yusuf Lakaseng (Foto : MPI)
JAKARTA - Ketua DPP Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Partai Perindo, Yusuf Lakaseng mengapresiasi kinerja Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sekaligus bacapres Pemilu 2024 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo.

Lakaseng menyebutkan, di bawah kepemimpinan Ganjar Jateng tidak berhenti meraih prestasi, dari provinsi yang paling berhasil menurunkan angka stunting dan terbaru 380 produk UMKM Jateng masuk pasar Prancis.

"Keberhasilan 28 UMKM di Solo Raya yang mengekspor 380 hasil produk mereka ke Prancis telah menunjukkan bahwa produk UMKM di Jateng naik kelas menjadi kelas dunia," kata Lakaseng, Selasa (11/7/2023).

Yusuf Lakaseng, yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah itu, menyatakan, keberhasilan tersebut memperlihatkan tangan dingin kepemimpinan Ganjar Pranowo yang terus membuat kemajuan dan prestasi.

Dengan pemberdayaan UMKM, Ganjar juga membantu mengentaskan angka kemiskinan melalui lapangan kerja yang dibuka oleh sektor usaha ekonomi kerakyatan.

"Di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar, UMKM Jateng menjelma menjadi usaha ekonomi lokal yang paling produktif. Bayangkan saja dari 17 lebih UMKM di Jateng yang nilai omzetnya Rp68 triliun telah mampu mempekerjakan 1,3 juta orang," ujar Lakaseng.

Juru bicara nasional Partai Perindo, partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu, menambahkan, dengan fakta tersebut, maka Ganjar sepatutnya memimpin bangsa ini agar sesuai dengan tagline Partai Perindo, untuk Indonesia sejahtera.

"Dari fakta kepiawaian Ganjar mengurusi UMKM Jateng dan data keberadaan UMKM yang secara nasional telah menjadi tulang punggung ekonomi negara. Maka menurut saya satu lagi bukti kelayakan Ganjar menjadi Presiden pengganti Pak Jokowi, dia jelas punya rekam jejak berhasil membangun ekonomi rakyat," ucapnya.

