Wapres Kerja dari Mimika, Kawal Percepatan Pembangunan di Papua

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin beserta rombongan hari ini memulai agenda kunjungan kerja ke Tanah Papua, Selasa (11/7/2023). Selama satu pekan ke depan, Wapres yang merupakan Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dijadwalkan mengunjungi tiga provinsi di Bumi Cenderawasih tersebut, yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya dengan sejumlah agenda.

Menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI, pukul 10.00 WIB Wapres beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma menuju Bandara Internasional Mozes Kilangin, Mimika, Papua Tengah.

Sekira pukul 17.50 WIT, Wapres tiba di Bandara Mozes Kilangin, Mimika, Papua Tengah disambut oleh Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk beserta jajaran anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Tengah.

Keesokan harinya, Rabu 12 Juli 2023, Wapres dijadwalkan melakukan sejumlah agenda, yaitu Penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Orang Asli Papua (OAP), serta meninjau Kelas dan Interaksi dengan Pelajar OAP di Institut Pertambangan Nemangkawi. Selain itu, Wapres juga akan meninjau operasi katarak dan bibir sumbing di RSUD Timika Wonosari Jaya, Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

Selanjutnya, di hari ketiga kunjungannya di Tanah Papua, Kamis 13 Juli 2023, Wapres akan melakukan Peletakan Batu Pertama Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Tidak hanya itu, sebagai wujud upaya mendukung sektor pertanian Wapres juga akan melakukan dialog dan mendengarkan aspirasi para petani di Papua Tengah yang tergabung dalam organisasi Hidup Petani Nyata (HIPETA).

Beranjak ke Provinsi Papua Barat, di hari selanjutnya Wapres akan berada di Kabupaten Fakfak untuk bertemu dengan perwakilan tokoh agama dan tokoh masyarakat, Jumat 14 Juli 2023. Pada kesempatan yang sama, Wapres juga akan meninjau pengolahan produk tanaman pala, serta memberikan bantuan sosial Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat perwakilan penerima di Kabupaten Fakfak.