HOME NEWS NASIONAL

Pastikan Proses Rekrutmen Polisi Bersih, Polri: Kalau Disuruh Bayar Pasti Dibohongi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:04 WIB
Pastikan Proses Rekrutmen Polisi Bersih, Polri: Kalau Disuruh Bayar Pasti Dibohongi
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo menegaskan, jika ada yang mengaku bisa meloloskan calon peserta rekrutmen dengan imbalan, pasti orang tersebut sedang melakukan penipuan.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat tak lagi percaya dengan hasutan dan iming-iming janji lolos rekrutmen Polri dengan membayar sejumlah uang.

“Jangan mudah terprovokasi oleh hasutan-hasutan orang, yang dengan cara-cara secara instan bisa masuk ke polisi. Apalagi dengan membayar uang tertentu, itu pasti dibohongin,” kata Dedi dalam keterangannya, Selasa (11/7/2023).

Masyarakat diminta untuk melek informasi soal banyaknya kasus penipuan modus rekrutmen Polri. Sejak awal pendaftaran rekrutmen Polri dibuka, kata Dedi, pihaknya telah mensosialisasikan masuk Polri gratis.

“Ya memang dari berbagai macam kasus (penipuan) yang terjadi, yang sudah diungkap oleh Polri, ada kejadian di Sumatera Utara dan yang terakhir itu yang pedagang bubur yang di Cirebon, itu seperti itu. Jadi masih ada sebagian masyarakat (yang percaya dengan memberi sejumlah uang bisa jadi polisi),” ucap Dedi.

Topik Artikel :
Rekrutmen Polri Penipuan polri
