HOME NEWS NASIONAL

Heboh Komunitas LGBT se-ASEAN Kumpul di Jakarta, PBNU: Perilaku Sodomi Kotor dan keji!

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:15 WIB
Heboh Komunitas LGBT se-ASEAN Kumpul di Jakarta, PBNU: Perilaku Sodomi Kotor dan keji!
Ilustrasi: Freepik
A
A
A

JAKARTA - Rencana pertemuan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LBGT) se-ASEAN di Jakarta mendapat reaksi keras di masyarakat.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrurrozi atau disapa Gus Fahrur menanggapi terkait kabar yang menghebohkan tersebut.

Dia berharap, pertemuan komunitas LGBT itu tak jadi digelar di Jakarta karena jelas melanggar norma agama, budaya hingga aturan di Indonesia.

"Kita berharap acara LGBT tidak dilaksanakan di jakarta karena melanggar norma agama , budaya dan aturan yang berlaku di Indonesia,"kata Gus Fahrur kepada MNC Portal, Selasa (11/7/2023).

Menurutnya, tindakan tersebut jelaslah menyimpang dan dilarang oleh semua agama di Indonesia. Bahkan dalam agama Islam perilaku sodomi disebut sebagai perbuatan kotor dan keji.

"Semua agama yg dipeluk mayoritas penduduk Indonesia melarang perilaku LGBT, Islam jelas melarang dan menyebutkan sebagai perbuatan kotor dan keji,"kata dia.

Dia juga mengutip ayat dalam QS: Al-A’raf 80-81 :

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”

Halaman:
1 2 3
      
