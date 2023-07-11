Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Simulasi 3 Pasangan Pilpres 2024, Survei LSI: Duet Ganjar-Erick di Posisi Pertama

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:18 WIB
Simulasi 3 Pasangan Pilpres 2024, Survei LSI: Duet Ganjar-Erick di Posisi Pertama
Erick Thohir dan Ganjar Pranowo (Foto : Antara)
A
A
A

JAKARTA - Dalam simulasi tiga nama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir berada di posisi pertama.

Pasangan Ganjar-Erick unggul dari Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan-Khofifah Indar Parawansa.

“Ganjar-Erick Thohir 34% unggul atas Prabowo-Muhaimin 30,7%, sementara Anies-Khofifah 21%. Sekitar 14,2% belum menunjukkan pilihannya,” tulis rilis resmi LSI yang dikutip, Selasa (11/6/2023).

Tren elektabilitas Ganjar dan Erick terus mengalami kenaikan. Sementara, dalam survei tersebut, elektabilitas Ganjar sebagai capres sebesar 32,2 persen.

Sedangkan Erick sebagai capres selalu berada di posisi pertama dalam berbagai simulasi, unggul dari Ridwan Kami, Sandiaga, Agus Harimurti Yudhoyono, Gibran Rakabuming Raka dan Khofifah Indar Parawansa.

Survei nasional LSI diselenggarakan pada tanggal 1-8 Juli 2023. Populasi survei tersebut adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telefon, sekitar 83% dari total populasi nasional.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD), yakni teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement