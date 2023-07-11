Simulasi 3 Pasangan Pilpres 2024, Survei LSI: Duet Ganjar-Erick di Posisi Pertama

JAKARTA - Dalam simulasi tiga nama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir berada di posisi pertama.

Pasangan Ganjar-Erick unggul dari Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan-Khofifah Indar Parawansa.

“Ganjar-Erick Thohir 34% unggul atas Prabowo-Muhaimin 30,7%, sementara Anies-Khofifah 21%. Sekitar 14,2% belum menunjukkan pilihannya,” tulis rilis resmi LSI yang dikutip, Selasa (11/6/2023).

Tren elektabilitas Ganjar dan Erick terus mengalami kenaikan. Sementara, dalam survei tersebut, elektabilitas Ganjar sebagai capres sebesar 32,2 persen.

Sedangkan Erick sebagai capres selalu berada di posisi pertama dalam berbagai simulasi, unggul dari Ridwan Kami, Sandiaga, Agus Harimurti Yudhoyono, Gibran Rakabuming Raka dan Khofifah Indar Parawansa.

Survei nasional LSI diselenggarakan pada tanggal 1-8 Juli 2023. Populasi survei tersebut adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telefon, sekitar 83% dari total populasi nasional.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD), yakni teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.