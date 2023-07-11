Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pertemuan Fraksi PDIP dan PKB Hasilkan 3 Rekomendasi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:26 WIB
Pertemuan Fraksi PDIP dan PKB Hasilkan 3 Rekomendasi
Pertemuan Fraksi PDIP dan PKB hasilkan 3 rekomendasi. (MPI/Carlos Roy Fajarta)
JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto mengungkapkan tiga rekomendasi hasil pertemuan antara Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Intinya itu ketemu selasa 4 Juli, fraksi PKB ada 5 orang dipimpin pak cucun dan sekretaris fraksi pak fathan. Inti perbincangan ada tiga hal," ujar Utut di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023) siang..

Rekomendasi pertama, Utut yang juga menjabat sebagai Wasekjen DPP PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan masing-masing fraksi melaporkan kepada ketua umum parpol terkait penjajakan kerja sama politik.

"Pertama, kami akan melapor kepada para ketua umum, hasil pertemuan itu. Artinya untuk pilpres, kita saling membuka diri dan saling menjajaki," kata Utut.

Rekomendasi kedua, disebut Utut, kerja sama dalam tingkat parlemen agar dapat saling mendukung satu.

"Kedua, saling mendukung di Senayan, Fraksi PDIP dan PKB," ucap Utut.

Rekomendasi ketiga, ia melanjutkan, menjadwalkan pertemuan antara Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan Ketum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Ketiga diupayakan untuk ada pertemuan antara Ibu Ketua Umum dan Cak Imin sebagai ketua partai. Sudah itu saja," tutur Utut.

