HOME NEWS NASIONAL

Puan Minta Taruna Merah Putih Aktif Ajak Gen Z Terjun ke Politik

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:34 WIB
Puan Minta Taruna Merah Putih Aktif Ajak Gen Z Terjun ke Politik
Taruna Merah Putih (MPI/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani meminta jajaran pengurus DPP Taruna Merah Putih (TMP) di bawah kepemimpinan Hendrar Prihadi-Rio Alex untuk langsung bekerja dan melaksanakan tugas utama membentuk kepengurusan di daerah.

Pasalnya, Puan mengingatkan, Pemilu serentak bakal dilaksanakan kurang dari tujuh bulan lagi yakni pada 14 Februari 2024. Karena itu, tak ada waktu banyak bagi TMP untuk segera menyiapkan kepengurusan di tingkat daerah hingga kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan Puan Maharani saat memberikan sambutan dalam Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih Masa Bakti 2019-2024 di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

"Saya berharap bahwa Taruna Merah Putih setelah acara ini pelantikan ini, langsung melakukan tugas-tugasnya seperti sama-sama kita ketahui, Pemilu akan dilakukan pada 14 Februari 2024, waktunya sudah sebentar lagi karenanya TMP harus segera membentuk pengurusan di daerah," kata Puan Maharani.

"Mbak, waktunya tinggal sebentar', memang. Tetapi bukan karena waktu yang sebentar kemudian kita berdiam diri. Maka segera lakukan pembentukan (pengurus) di provinsi-provinsi besar, ini penting," sambung Puan.

Pembentukan struktur TMP di daerah untuk menyatukan gerak langkah bersama partai dalam menggalang dukungan untuk menang Pemilu 2024.

Terutama, bagaimana TMP bisa merangkul dan mengajak anak-anak milenial maupun Generasi Z untuk bisa terlibat dalam organisasi maupun terlibat langsung dalam politik.

"Untuk apa? Ya untuk membantu bagaimana kemudian dalam penugasannya TMP ini bisa menggalang, bisa mengatur, bahkan bisa menarik anak-anak muda Gen Z, untuk bisa paling tidak terjun politik," kata Puan.

Puan juga mengatakan agar pengurus TMP tak berkecil hati jika sebagian anak-anak muda belum mau terjun ke politik.

Halaman:
1 2
      
