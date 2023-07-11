Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Zulhas: PAN Bantu Rakyat Kembangkan UMKM

Krina S , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:39 WIB
Zulhas: PAN Bantu Rakyat Kembangkan UMKM
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan/dok Kemendag
JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, mengatakan partainya punya keseriusan untuk meningkatkan perekonomian pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tanah Air.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan, potensi UMKM Indonesia sangat besar, oleh karena itu dia terus mengupayakan banyak cara untuk mendukung para pelaku UMKM agar bisa mengembangkan bisnis mereka.

“Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia terbilang besar. Berdasarkan data, jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai 99 persen dari keseluruhan unit usaha,” ujar Zulhas di Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Zulhas bersama PAN terus mendorong dan menggandeng sejumlah pihak untuk memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM.

Menteri Perdagangan RI ini memandang pelatihan tersebut akan memberikan masukan yang efektif bagi pelaku usaha, guna menarik minat pembeli.

“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari packaging, strategi promosi, dan bimbingan terhadap UMKM itu sendiri,” ujar Zulhas.

Selain memberikan pelatihan Zulhas bersama PAN juga turut aktif membentuk ekosistem pemasaran produk usaha mikro, dengan cara menggunakan jasa influencer untuk berperan lebih aktif dalam mempromosikan produk UMKM.

Dikatakan Zulhas, keberadaan influencer dalam ekosistem pemasaran produk usaha mikro penting, mengingat influencer sangat ampung dalam menyampaikan pesan terhadap anak muda, khususnya di kalangan generasi z saat ini.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
