HOME NEWS NASIONAL

Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen PDIP: Ciptakan Suasana Kondusif

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:43 WIB
Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen PDIP: Ciptakan Suasana Kondusif
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (MPI/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebutkan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu setiap ketua umum partai politik untuk menciptakan suasana kondusif.

Hal tersebut disampaikan Hasto usai pelantikan pengurus Taruna Merah Putih di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

"Jadi kepemimpinan yang dibangun oleh PDI Perjuangan, oleh Megawati Soekarnoputri, itu kan kepemimpinan yang berdialog," kata Hasto.

Ia menyebutkan, antara ketua umum partai politik memang sudah seharusnya tidak ada sekat-sekat untuk bertemu empat mata dan menciptakan suasana kondusif.

"Tidak ada sekat-sekat antara pemimpin, khususnya ketika bangsa ini menghadapi tantangan di dalam mendorong kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan," ucap Hasto.

Ia menyebutkan dialog terakhir Megawati dengan Prabowo ketika dipanggil Presiden RI Joko Widodo ke Istana Merdeka.

"Sehingga pertemuan itu merupakan hal yang sangat kondusif. PDI Perjuangan menilai bahwa pertemuan antara Ibu Mega dengan tokoh-tokoh politik nasional termasuk Pak Prabowo, Pak Airlangga, Pak Muhaimin, itu merupakan hal yang sangat baik," ujarnya.

Terkait rencana pertemuan Ketum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan berlangsung pada Juliini, Hasto menyebutkan belum ada jadwal pasti.

"Ibu Mega sekarang fokus di dalam gerakan mengatasi stunting, dan juga seluruh kader partai, tiga pilar partai telah diinstruksikan untuk menggalakkan kembali penanaman sepuluh tanaman pendamping beras," kata Hasto.

Sekjen DPP PDIP tersebut menyebutkan untuk pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan ketum partai politik lainnya akan didahului dengan komunikasi penjajakan antar elite partai terlebih dahulu.

