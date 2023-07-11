Jajaki Kerja Sama, PDIP: Megawati dan Cak Imin Akan Bertemu

Jajaki kerja sama, Megawati akan bertemu dengan Cak Imin. (MPI/Carlos Roy Fajarta)

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) DPR RI, Utut Adianto mengungkapkan, Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan bertemu empat mata dalam waktu dekat.

Hal tersebut disampaikan Utut usai menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih (TMP) masa bakti 2019-2024 di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

Pertemuan antara pucuk pimpinan kedua partai tersebut, kata Utut, merupakan salah satu rekomendasi dari hasil pertemuan antara Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Utut mengaku, setelah pertemuan antar fraksi PKB dan PDIP, dia langsung melapor ke Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto untuk menjadwalkan pertemuan tersebut.

"Kalau kami, keesokan harinya, kami sudah langsung melapor ke Ibu Ketua Umum dan Pak Sekjen," ucap Utut.

Ia akan terus mengupayakan komunikasi dengan PKB terkait rencana pertemuan antara Mega dan Cak Imin.

"Ya tadi, cuma kalau bisa kan ketemu antara Ibu dan Cak Imin," ucapnya.

Utut mengaku tidak ada yang mustahil dalam dunia politik selama janur kuning belum melengkung saat tahap pendaftaran Capres-Cawapres Pilpres 2024 di KPU RI.

"Kan gak bisa langsung sekali ketemu, tapi ini kan penjajakan pertemuan," tutur Utut.