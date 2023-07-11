Puan Ungkap Megawati Bakal Bertemu dengan Semua Ketum Parpol

JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bidang Politik, Puan Maharani, menyebutkan pesan Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu langsung dengan semua ketua umum partai politik (parpol) pendukung koalisi pemerintah.

"Ada. Ada rencana untuk ketemu dengan semua ketua umum yang lain. Namun tentunya ini waktunya yang sedang kita jadwalkan," ujar Puan di Kantor DPP PDIP Menteng Jakarta Pusat usai pelantikan pengurus Taruna Merah Putih, Selasa (11/7/2023).

Puan menyebutkan, pihaknya tetap membuka kerja sama politik dengan parpol lainnya, meski dapat mengusung capres-cawapres sendiri dalam Pilpres 2024.

"Jadi PDI Perjuangan terbuka untuk silaturahmi dengan partai manapun. Begitu juga saya ditugaskan untuk bersilaturahmi dengan ketua umum manapun. Nanti insya Allah akan kami lakukan," kata Puan.

Beberapa nama Ketum yang akan ditemui dalam waktu dekat, disebut Puan Maharani, adalah Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto.

"Sama-sama dalam waktu dekat keduanya. Tinggal waktu, teknis aja," ucap Puan.

BACA JUGA: Puan Maharani Ungkap Isi Pesan Megawati saat Hasto Bertemu Mensesneg

Terkait rencana PDIP akan berbalas mengunjungi PAN pasca kunjungan PAN beberapa waktu lalu ke kantor DPP PDIP, Puan Maharani menyebutkan hal tersebut juga akan dilakukan menunggu momentum yang tepat.