Polisi Dubai Temukan Ida Usai Viral 2 Anaknya Curhat Ibunya Dijadikan PSK

JAKARTA – Kepolisian Dubai berhasil menemukan Ida binti Odin Warya, TKW yang diduga dijadikan pekerja seks di Dubai. Wanita 41 tahun itu diketahui berasal dari Cianjur, Jawa Barat.

"Telah ditemukannya PMI atas nama Saudari Ida Binti Odin Warya oleh Kepolisian Dubai," ujar Kadiv Hubinter Polri Irjen Khrisna Murti kepada wartawan, Selasa (11/7/2023).

Mantan Wakapolda Lampung ini mengatakan, saat ini Ida masih diamankan di Shelter Kepolisian Dubai. Setelah ditemukan, Konjen Dubai Chandra Negara langsung memastikan bahwa itu benar Ida atau bukan.

"Setelah bertemu langsung, bisa dipastikan PMI korban kasus tersebut adalah Saudari Ida yang selama ini dicari oleh keluarganya dan kasusnya sedang ramai di media sosial di Indonesia,”ujarnya.

“Saat ini Saudari Ida masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian Dubai, dimulai dari pemeriksaan kesehatan, keimigrasian, dan permintaan keterangan untuk tersangka yang telah menjualnya," sambungnya.

Ida diketahui dijual oleh warga negara asing (WNA) Bangladesh. Pihaknya juga menemukan satu WNI lainnya bernama Sri Pujayanti, warga Serang, yang juga menjadi korban.

“Di antara para korban terdapat 1 lagi WNI yang tidak mempunyai dokumen pribadi, namun hasil wawancara singkat data diri adalah Sri Pujayanti, alamat di Serang, yaitu Kampung Cangkring, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang,” ungkapnya.

Saat ini kata Khrisna, Atpol Riyadh sudah berkoordinasi dengan Kapolres Serang Kabupaten untuk menemukan identitas PMI tersebut dan menemukan keberadaan keluarganya.

Sebelumnya, viral di media sosial video anak perempuan dan laki-laki meminta bantuan polisi untuk menyelamatkan ibunya yang diduga menjadi korban TPPO di Dubai, Uni Emirates Arab.