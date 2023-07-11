Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tingkatkan Perekonomian Masyarakat, Partai Perindo Kembali Bagikan Gerobak Gratis ke Pedagang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |16:12 WIB
Tingkatkan Perekonomian Masyarakat, Partai Perindo Kembali Bagikan Gerobak Gratis ke Pedagang
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, kembali membagikan gerobak kepada masyarakat. Kali ini empat pegiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menerima gerobak gratis.

Empat gerobak Perindo diserahkan langsung oleh Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra, kepada pegiat UMKM, didampingi Dewan pakar DPC Partai Perindo Jakarta Utara, Jonsons Manullang. Penyerah ini dilaksanakan di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat.

Effendi mengatakan, pembagian gerobak ini dalam rangka meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sebab Partai Perindo dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Ini adalah wujud nyata keperdulian Partai Perindo yang terus menerus tidak henti-hentinya turun ke masyarakat untuk membantu menaikan perekonomian masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka," kata Effendi, Selasa (11/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement