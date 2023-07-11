Tingkatkan Perekonomian Masyarakat, Partai Perindo Kembali Bagikan Gerobak Gratis ke Pedagang

JAKARTA - Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, kembali membagikan gerobak kepada masyarakat. Kali ini empat pegiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menerima gerobak gratis.

Empat gerobak Perindo diserahkan langsung oleh Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra, kepada pegiat UMKM, didampingi Dewan pakar DPC Partai Perindo Jakarta Utara, Jonsons Manullang. Penyerah ini dilaksanakan di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat.

Effendi mengatakan, pembagian gerobak ini dalam rangka meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sebab Partai Perindo dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Ini adalah wujud nyata keperdulian Partai Perindo yang terus menerus tidak henti-hentinya turun ke masyarakat untuk membantu menaikan perekonomian masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka," kata Effendi, Selasa (11/7/2023).