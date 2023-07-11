Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Ini yang Dibahas Puan saat Bertemu Anies di Tanah Suci

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |16:30 WIB
Ternyata Ini yang Dibahas Puan saat Bertemu Anies di Tanah Suci
Anies dan Puan/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengungkapkan isi pertemuannya dengan Bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan di Tanah Suci Makkah, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Puan, pertemuannya dengan Anies merupakan sebuah silahturahmi. Sebab, diketahui PDIP telah mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai Bacapres.

"Alhamdullilah waktu itu kita sedang sama-sama beribadah jadi nggak bicarakan masalah politik, tapi kami sama-sama menyepakati bahwa silaturahmi tetap harus dilakukan walaupun kita sama-sama ketahui PDIP sudah punya calon presiden dan Mas Anies merupakan calon presiden dari Partai Nasdem," ujar Puan di Kantor DPP PDIP, Menteng Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

Ketua DPR RI ini juga mengungkapkan, bahwa dirinya bersama Anies Baswedan bersepakat akan tetap menjalin silahturahmi meski bukan dalam suasana ibadah haji.

Puan menyakini bahwa dalam membangun bangsa dan negara diperlukan komunikasi dan silahturahmi yang baik kepada semua pihak.

"Kami bersepakat bahwa silaturahmi tetap harus dilakukan bukan hanya saat beribadah namun setiap waktu silaturahmi itu tetap harus dilakukan karena membangun bangsa dan negara harus dilakukan bersama-sama," tutup Puan.

Halaman:
1 2
      
