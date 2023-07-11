Survei LSI: Tren Elektabilitas Ganjar Kembali Menunjukkan Peningkatan di Bulan Juli 2023

JAKARTA - Ganjar Pranowo kembali menunjukkan tren kenaikan elektabilitas atau tingkat keterpilihan masyarakat yang cukup pesat pada bulan Juli 2023 ini. Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Direktur Eksekutif LSI, Dyajadi Hanan menyampaikan bahwa elektabilitas Ganjar sempat mengalami penurunan sejak bulan Januari hingga April 2023 kemarin di dalam surveinya.

"Masalahnya adalah Ganjar mulai naik lagi. Tapi belum kembali ke tingkat dukungan ke pada Januari dan Februari 2023," kata Djayadi dalam paparan hasil surveinya secara daring, Selasa (11/7/2023).

Dalam data terkait tren elektabilitas yang dimiliki LSI, elektabilitas Ganjar sempat berada di peringkat teratas pada bulan Januari dan Februari 2023 kemarin. Dimana, pada bulan Januari, elektabilitas mencapai 36,5% dan Februari sebesar 35%.

Di sisi lain, Djayadi mengungkap jika elektabilitas Prabowo terus mengalami peningkatan dari setiap periode surveinya. Sebaliknya, tren yang berbeda justru harus dirasakan Anies Baswedan.

"Anies Cenderung mengalami penurunan," ujarnya.