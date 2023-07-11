Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei LSI: Tren Elektabilitas Ganjar Kembali Menunjukkan Peningkatan di Bulan Juli 2023

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |16:34 WIB
Survei LSI: Tren Elektabilitas Ganjar Kembali Menunjukkan Peningkatan di Bulan Juli 2023
A
A
A

JAKARTA - Ganjar Pranowo kembali menunjukkan tren kenaikan elektabilitas atau tingkat keterpilihan masyarakat yang cukup pesat pada bulan Juli 2023 ini. Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Direktur Eksekutif LSI, Dyajadi Hanan menyampaikan bahwa elektabilitas Ganjar sempat mengalami penurunan sejak bulan Januari hingga April 2023 kemarin di dalam surveinya.

"Masalahnya adalah Ganjar mulai naik lagi. Tapi belum kembali ke tingkat dukungan ke pada Januari dan Februari 2023," kata Djayadi dalam paparan hasil surveinya secara daring, Selasa (11/7/2023).

Dalam data terkait tren elektabilitas yang dimiliki LSI, elektabilitas Ganjar sempat berada di peringkat teratas pada bulan Januari dan Februari 2023 kemarin. Dimana, pada bulan Januari, elektabilitas mencapai 36,5% dan Februari sebesar 35%.

Di sisi lain, Djayadi mengungkap jika elektabilitas Prabowo terus mengalami peningkatan dari setiap periode surveinya. Sebaliknya, tren yang berbeda justru harus dirasakan Anies Baswedan.

"Anies Cenderung mengalami penurunan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement